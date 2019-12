Vidéo-Cambon: Bruno Le Maire "ferait bien de rapatrier les entreprises française en très grand nombre en Asie" au lieu de s'occuper du Maroc

Le lundi 2 décembre, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a sorti la grande artillerie pour tirer à boulets rouges sur la stratégie de Renault et PSA qui produisent leurs best-sellers, la Peugeot 208 et la Renault Clio, à l’étranger notamment au Maroc, et non en France.



"Si le ministre a le droit d'exprimer ce point de vue, la réalité économique est différente. Les modèles qui sont fabriqués au Maroc ne pourraient pas l'être en territoire français en raison du coût de production de ces modèles", a déclaré le Sénateur à Atlasinfo.



"La coopération franco-marocaine, c'est une coopération de colocalisation. C'est à dire qu'ensemble, nous partons vers d'autres marchés africains. Et pour cela, il faut que les entreprises françaises aient une base au Maroc", a-t-il tenu à préciser.



La sortie de Bruno Le Maire a été fort peu apprécié par les responsables marocains, dont le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy qui a pris soin de répondre à Bruno Le Maire du tac o tac.



"Il ne faut pas croire que l’on se contente de serrer des boulons de voitures, comme le prétendent certains. Non Messieurs, nos usines fabriquent des voitures avec toutes leurs composantes de A à Z et je vous invite à visiter les usines de Tanger, Kenitra et Nouaceur pour découvrir le génie marocain", a répliqué vertement le ministre marocain, qui intervenait devant la commission de l’agriculture et des secteurs productifs du parlement.



« Ce n’est pas par hasard que les recettes de l’industrie ont dépassé de loin celles du phosphate", a ajouté M. Elalamy, avant de conclure que "Ceux qui jalousent le Maroc ne sont plus limités à certains pays qui gravitent autour de lui et traitent notre pays d’adversaire ou d’ennemi. Cette rancœur s’est étendue à des pays occidentaux".