Vidéo-Aziz Akhannouch répond à Benkirane: "Nous sommes un parti +dial oulad nass+"

"La différence entre nous et certains partis, c'est que nous, nous parlons des projets de développement pour faire avancer notre pays, alors que les autres se perdent à pointer du doigt les personnes", a dit M. Akhannouch, qui s'exprimait devant près de 500 personnes venues d'Europe, des Etats-Unis, du Canada, d'Asie et d'Afrique.



"Nous sommes un parti +dial oulad nass+ qui avancent et contribuent à faire avancer leur pays", a lancé Aziz Akhannouch dans une allusion à peine voilée à Abdelilah Benkirane.



Alors que le président du RNI se réunissait à Paris avec la diaspora marocaine, l'ancien secrétaire général du Parti de la Justice et du développement, l'islamiste Abdelillah Benkirane l'attaquait nommément depuis la tribune du 6ème congrès national de la jeunesse du PJD.



Une sortie tonitruante de l'ancien chef du gouvernement qui en a étonné plus d'un. Abdelillah Benkirane ne tarissait pas d'éloges sur Aziz Akhannouch le qualifiant du "meilleur ministre" de son gouvernement.



Le président du RNI a également invité la diaspora marocaine à s'emparer de la parole pour ne pas la laisser entre les mains "des médiocres qui veulent tirer le Maroc vers le bas".