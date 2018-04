Vidéo-"50'inside": TF1 consacre un reportage au sud marocain entre désert et océan

La chaine de télévision française TF1 a enchanté, samedi, ses téléspectateurs d’un reportage exceptionnel consacré à des destinations touristiques féériques au Maroc, leur faisant découvrir des facettes magiques de régions comme Merzouga, Marrakech et Dakhla.



Ce reportage intitulé «Le nouveau visage du Maroc» fait ressortir, à chacune des étapes couvertes, la manière dont le Maroc se réinvente pour devenir l’une des destinations touristiques les plus prisées de par le monde.



L’équipe de tournage s’est d’abord arrêtée à Marzouga pour l'évènement «Gallops of Morocco», un raid équestre sublime en plein désert auquel participent chaque année de nombreux cavaliers dont des célébrités internationales, séduites par la beauté de ce cadre naturel et captivant.



Elle s’est ensuite rendue à Marrakech, une destination connue, dynamique et de plus en plus branchée.



Les téléspectateurs ont pu ainsi découvrir des adresses exceptionnelles dans la ville ocre : des Riads, des hôtels, des boutiques, le Souk mais aussi un nouveau savoir-faire entre tradition et modernité.



Une halte a également été marquée au Musée Yves Saint Laurent, ouvert récemment dans la ville ocre.



Dakhla, la perle du sud et sans conteste l’un des joyaux du Royaume, située entre océan et désert, a quant à elle bouclé ce reportage de 17 minutes diffusé dans le cadre de l’émission «50’ Inside».



Cette ville, qui attire chaque année des milliers de touristes, est désormais la destination phare des kit surfeurs du monde entier, fait observer le commentateur relevant qu’elle est devenue «le repaire des amateurs de surf et de kit surf, et plus largement un paradis pour tous ceux qui rêvent de sortir des sentiers battus».



La lagune époustouflante et l’animation qu’elle connait au grand bonheur des visiteurs adeptes de ces sports ont été particulièrement mis en évidence par les auteurs du reportage, ainsi que les réalisations accomplies au niveau des structures d’accueil.



Ce reportage a été réalisé par TF1,, en partenariat avec l'Office national du Tourisme du Maroc (ONMT).