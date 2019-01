Vidéo - 12 morts dans des inondations en Arabie Saoudite

Douze personnes sont mortes dans des inondations causées par les fortes précipitations enregistrées cette semaine au nord de l'Arabie saoudite, a indiqué mercredi la Défense civile, ajoutant que 271 personnes ont été secourues depuis dimanche dernier.



Par ailleurs, 137 personnes ont été évacuées de la région de Tabouk, fait savoir la Défense civile, qui a appelé les citoyens et les résidents à la vigilance et à ne pas s'approcher des cours d'eau et des régions qui connaissant des pluies torrentielles.



D'importantes averses se sont abattues sur plusieurs régions du royaume cette semaine, principalement dans le nord et le nord-ouest près de la frontière avec la Jordanie.