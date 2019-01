Victime de menaces homophobes, Bilal Hassani, représentant français à l’Eurovision, porte plainte

Victime d’un déluge d'insultes et de menaces homophobes sur Twitter, le chanteur Bilal Hassani, nouveau porte-drapeau de la France à l’Eurovision, a porté plainte contre X pour « injures, provocation à la haine et à la violence et menaces homophobes », a annoncé mardi 29 janvier son avocat, Me Etienne Deshoulières.



Le cyber-harcèlement à caractère homophobe dont est victime depuis plusieurs mois le youtubeur Bilal Hassani a pris de telles proportions que deux associations, Stop Homophobie et Urgence Homophobie, soutiennent sa démarche et ont également décidé de frapper un grand coup pour faire cesser la campagne contre le jeune homme.



Les deux associations ont annoncé qu'elles allaient porter plainte contre "CHAQUE personne qui a insulté, discriminé ou menacé Bilal Hassani sur les réseaux sociaux" écrivent-elles sur Twitter. "Les propos qu’on peut lire contre lui sont indignes, inacceptables et ne resteront pas impunis. Tous ces tweets seront soumis à des plaintes. Tous sans exception. Nous ne lâcherons rien et ne laisserons rien passer."



Son look assumé, associant perruques, maquillage et rouge à lèvres, lui a valu « des milliers de tweets depuis qu’il est pressenti pour représenter la France à l’Eurovision » en mai, a dénoncé son avocat. Une campagne de haine qui s’est transformée en « avalanche » depuis sa sélection dimanche, grâce à sa chanson Roi.



"Je suis très fier de représenter mon pays en étant 100% moi-même, malgré les gens qui ont pu me dire sur internet que je ne représentais pas la France", avait affirmé dimanche soir sur France 2 le jeune homme d'origine marocaine.



"C'est encore aujourd'hui un combat (de se faire accepter). Il y a beaucoup de haine, beaucoup de choses qui pourraient m'affaiblir, me donner l'impression que je devrais peut-être arrêter, me brider et m'autocensurer", a confié le chanteur de 19 ans.



Sa chanson "Roi" a éclipsé des chanteurs confirmés comme Chimène Badi ou Emmanuel Moire et raflé la mise samedi soir, grâce aux votes des téléspectateurs de "Destination Eurovision", l'émission chargée de désigner le candidat français pour le concours final en mai en Israël.



"J'suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup", chante Bilal Hassani dans "Roi", coécrite par le tandem Madame Monsieur, arrivé 13e à l'Eurovision en 2018 avec "Mercy" (sur le drame des migrants).



"L'écriture et la création de ce morceau m'ont beaucoup aidé. C'était vraiment thérapeutique", précise le chanteur qui assure ne pas vouloir "donner de l'attention à la haine".