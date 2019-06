Vers une nomination du Français Dominique Meyer à la tête de la Scala de Milan

Le Français Dominique Meyer, actuel directeur de l'Opéra de Vienne, devrait être nommé le 28 juin futur directeur du célèbre théâtre de la Scala à Milan, a-t-on appris mardi de sources concordantes.



"Nous avons trouvé un consensus" sur le nom du successeur d'Alexander Pereira, a expliqué à la presse le président de la Scala et maire de Milan, Giuseppe Sala, à l'issue d'un conseil d'administration de l'institution.



"Je vous laisse imaginer (ce nom), je ne peux pas vous le dire, mais la première chose que je dois faire en rentrant à mon bureau est l'appeler", a-t-il ajouté.



Selon une source proche du dossier, le nouveau superintendant de la Scala devrait être Dominique Meyer, âgé de 64 ans.



M. Sala a précisé qu'il espérait que la décision officielle serait prise lors du prochain conseil d'administration convoqué le 28 juin.



"Ces dix jours doivent permettre de mettre au point les détails techniques", à savoir le passage de relais entre les deux hommes, a précisé le maire de Milan.



Le mandat de M. Pereira s'achève en février 2020. Alors que celui-ci avait exprimé le souhait d'être reconduit, ce qui lui a donc été refusé, on pourrait néanmoins lui accorder un délai au sein de la Scala car il a déjà programmé les saisons jusque fin 2022, selon cette source proche du dossier.



Le successeur de M. Pereira arrivera quoi qu'il en soit en 2020, a précisé M. Sala.



Il pourra travailler soit seul dès 2020, soit avec M. Pereira pour une période plus ou moins longue, au maximum jusque fin 2022, selon la source.



Ancien directeur de l'Opéra de Zurich et du Festival du Salzbourg, M. Pereira, âgé de 71 ans, est directeur de la Scala depuis septembre 2014.



Son mandat a été terni en mars par une polémique autour d'un possible financement de la Scala à hauteur de 15 millions d'euros par des fonds saoudiens. Après une levée de boucliers liés à la question de la liberté et des droits de l'homme en Arabie saoudite, le théâtre y avait finalement renoncé.



A la tête du prestigieux Staatsoper de Vienne depuis 2010, Dominique Meyer y a atteint des chiffres de fréquentation historiques, avec quelque 610.000 spectateurs par saison et un taux de remplissage approchant les 99%.