Vers le renforcement de la coopération économique entre Moscou et les villes du Maroc

Les perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme, des technologies d'information et de l'urbanisme entre Moscou et les villes du Royaume, en particulier Casablanca et Rabat, ont été, mercredi à Casablanca, au centre d'une plénière initiée par le Gouvernement de Moscou (Fédération de Russie), dans le cadre d'une visite officielle au Maroc.



Ainsi, cette rencontre tenue sous thème "Coopération économique entre Moscou et les villes du Royaume du Maroc", a été une occasion d'explorer d'éventuels projets communs, d'échanger les expériences et de se pencher, entre autres, sur les opportunités de coopération économique et commerciale, sur les problématiques de développement social ainsi que sur les stratégies pour le développement urbain et la préservation des sites architecturaux les plus importants.



S'exprimant à cette occasion, le ministre du Gouvernement de Moscou et chef du département des relations économiques extérieures et internationales de la mégalopole moscovite, Sergey Cheremin, a indiqué que cette rencontre est une suite logique du Sommet Russie-Afrique à Sotchi (octobre 2019), se félicitant des relations bilatérales exceptionnelles liant la Russie et le Maroc, premier pays africain avec lequel Moscou développe des relations de tel niveau.



"Cette visite ne se limite pas au seul niveau intergouvernemental", a t-il fait savoir, notant qu'elle comporte également des rencontres d'affaires entre des investisseurs et hommes d'affaires des deux pays.



Par ailleurs, M. Cheremin a présenté les différents projets d'envergure menés à Moscou et les atouts de la ville, notamment dans les domaines du transport, de l'amélioration de l'environnement urbain ainsi que dans le domaine social.



De son côté, le consul général de Russie à Casablanca, Andrei Tsybenko, a qualifié cette visite d'historique, rappelant les différents accords signés entre le Maroc et la Russie.



Le Maroc est devenu, ces dernières années, un vrai pont entre l'Afrique et l'Europe et constitue une porte d'entrée privilégiée vers le continent africain, a t-il dit, relevant que la délégation de Moscou souhaite, à travers cette visite, renforcer davantage les relations entre les deux parties.



Pour sa part, l'adjointe au maire de Casablanca en charge de la coopération internationale, Hakima Fasly, a rappelé que la ville de Casablanca, au delà de son poids économique (environ 30% du PIB national), est une ville riche par sa culture, son architecture et son patrimoine historique.



La capitale économique du Royaume présente d'énormes potentialités pour tous les investisseurs, a t-elle souligné, mettant en exergue les grands chantiers et projets structurants de la ville (infrastructures, développement durable, mobilité....).



De son côté, le vice-président de la commune de Rabat Younes Chakroun a fait savoir que cette rencontre constitue un rendez-vous incontournable dans l'histoire de la coopération Maroc-Russie et représente un "espace de partage des expériences de nos villes et une plateforme de stimulation mutuelle à la recherche de perspectives de coopération ambitieuses et prometteuses".



Rabat, déclarée patrimoine mondial par l'Unesco, est ville verte par excellence et construit progressivement son propre modèle de développement qui est adapté à son environnement, son histoire et répond aux aspirations de ses concitoyens, a t-il relevé, exposant les différents projets lancés dans la capitale ainsi que son programme de développement urbain.



Tous ces atouts, démarches et métamorphoses pour une évolution et modernisation font ressortir de fortes opportunités d'investissement entre Rabat et Moscou dans le secteur de l’hôtellerie, du transport durable et de la transformation digitale, a t-il poursuivi.