Vernissage de l’exposition-événement "Présence chrétienne au Maroc: Le vivre-ensemble"

Organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI par "Archives du Maroc" en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), l'exposition vise à mettre en avant les relations amicales et historiques qui ont lié l'État marocain et le Vatican, comme en témoigne le nombre de correspondances, de missions et de visites échangées entre les deux parties depuis des siècles.



Le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ baida, a souligné que cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 30 mai, se base sur une sélection de documents qui démontrent que le Maroc a toujours été tout au long de l'histoire une terre du vivre-ensemble entre toutes les cultures, religions et langues.



Le document le plus ancien présenté dans cette exposition remonte à l'époque Almohade celle des Saadiens, a indiqué à la presse M. Baida, notant que la majorité des documents disponibles couvraient la période allant de Moulay Ismail jusqu'à nos jours.



Ces documents sont "très rares et présentés pour la première fois", a-t-il fait valoir, précisant que l'établissement des Archives du Maroc les avait obtenus grâce à la coopération de l'Eglise catholique à Tanger, "qui conserve des archives rares, dont les différents dahirs qui garantissent la liberté de circulation et de voyage aux franciscains ainsi que la liberté de mariage selon leur religion et leurs coutumes.



Cette exposition témoigne des valeurs de tolérance, de coexistence, du vivre-ensemble et de pluralisme culturel, religieux et linguistique, qui distinguent le Royaume et qui font la fierté du peuple marocain", a-t-il dit.



Le secrétaire général du CCME, l'historien et islamologue Abdellah Boussouf, a pour sa part relevé que cette exposition intervient dans un contexte marqué par les attentats terroristes perpétrés à la Nouvelle-Zélande, mais également par la visite du Pape François les 30 et 31 mars au Maroc, notant que l'importance de cette exposition se reflète dans la nécessité de rappeler que "les sociétés humaines, en particulier la société marocaine, sont fondées sur la coexistence, la tolérance et le respect".



Le dialogue et la coexistence entre musulmans et chrétiens au Maroc était permanent et ne s'est jamais rompu depuis des siècles, a-t-il souligné, ajoutant que "depuis l'époque des Almohades, les chrétiens jouissent de leurs droits dans le Royaume, tels que la liberté de circulation, l'observation des pratiques religieuses, la construction d'églises, le mariage, la pratique de plusieurs métiers importants notamment la médecine.



Il a souligné que "le Maroc a toujours été un pionnier dans les initiatives de dialogue avec les chrétiens", précisant que "cela découle de la conviction marocaine basée sur l'Islam modéré et l'institution de la Commanderie des croyants qui garantit la liberté de culte pour l'ensemble des croyants dans le Royaume.