Venezuela : un général de l'armée de l’Air reconnaît Guaidó comme président par intérim

Un général de l’armée de l’air vénézuélienne a fait allégeance, samedi, à Juan Guaidó en le reconnaissant comme président par intérim du Venezuela.



"Aujourd'hui, avec une fierté patriotique et démocratique, je vous informe que je ne reconnais pas l'autorité dictatoriale de Nicolas Maduro et que je reconnais le député Juan Guaidó comme président par intérim de la République bolivarienne du Venezuela (…)", déclare dans une vidéo le général de division et directeur de la planification stratégique du Haut commandement de l'Armée de l'Air, Francisco Estéban Yánez Rodríguez.



"Je me mets dignement à votre service", dit l'officier supérieur vénézuélien à l’adresse de M. Guaido, précisant que 90% des forces armées ne soutenaient pas Nicolás Maduro et que la transition vers la démocratie était imminente. "90% des forces armées ne sont pas avec le dictateur, mais avec le peuple du Venezuela (...) Je demande à mes camarades d’armes de ne plus réprimer" (les opposants), a-t-il ajouté dans cette vidéo mise en ligne sur des sites électroniques du pays sud-américain.



Il s’agit de la plus importante défection d’un officier supérieur de l’armée depuis le 21 janvier, date à laquelle ont commencé les manifestations au Venezuela contre le régime de Maduro, dont le second mandat présidentiel, entamé le 10 janvier, est déclaré illégitime et non reconnu par l’opposition et une partie de la communauté internationale dont les Etats-Unis et plusieurs pays latino-américains.



L’annonce par le général de division Yánez Rodríguez coïncide avec de nouvelles manifestations de l’opposition auxquelles a appelées M. Guaidó pour réclamer la fin de la "spoliation" du pouvoir par Maduro.



Ces manifestations, qui auront lieu également dans plusieurs pays du monde, visent aussi à appeler les forces armées à se ranger du côté du peuple vénézuélien pour mettre fin à la dictature à travers des élections transparentes, libres et démocratiques.



M. Guaidó (35 ans) qui s’est déclaré le 23 janvier président par intérim du Venezuela est reconnu par plusieurs pays dont le nombre ne cesse de croître.



Les Etats-Unis ont été le premier pays à reconnaître l’autorité de M. Guaidó, également président de l’Assemblée nationale, unique institution contrôlée par l’opposition.



Il a été reconnu par la suite par onze pays du Groupe de Lima, à savoir la Colombie, l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Panama, le Paraguay et le Pérou.



L’Australie a rejoint, elle aussi, les pays reconnaissant la légitimité de M. Guaidó, alors que six pays européens, à savoir l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient annoncé le 26 janvier qu'ils reconnaîtraient Juan Guaidó comme président par intérim si Nicolas Maduro ne convoquait pas des élections sous huit jours.



Jeudi, le jeune député a été reconnu en tant que Président par intérim "légitime" du Venezuela par le Parlement européen, qui a appelé les Etats membres à faire de même.