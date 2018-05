Venezuela: nouvelle mutinerie meurtrière dans une prison

Une nouvelle mutinerie meurtrière a eu lieu dans une prison du Venezuela, faisant au moins 11 morts et 28 blessés, ont indiqué vendredi les autorités pénitentiaires.



"Neuf détenus ont été tués, ainsi que deux surveillants", a indiqué à la presse la ministre des Services pénitentiaires, Iris Varela, précisant que les faits se sont déroulés dans le centre pénitentiaire Fénix, situé dans la ville d'Iribarren (nord).



Un groupe de détenus a saisi l'arme d'un gardien et s'en est suivi un échange de coups de feu durant une vingtaine de minutes, a précisé la ministre, ajoutant que les leaders de la mutinerie comptent parmi les 9 morts. Les deux surveillants tués l'ont été à coups de couteaux, a-t-elle précisé.



Ce nouvel épisode d'un fléau qui touche l'Amérique latine intervient à deux jours du scrutin présidentiel au Venezuela touché de plein fouet par la crise économique, le Venezuela est déstabilisé par les tensions politiques.



Le surpeuplement représente 400% de la capacité d'accueil et au moins 388 personnes sont mortes depuis 2011 dans les prisons vénézuéliennes, selon les chiffres officiels.