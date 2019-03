Venezuela: nouvelle coupure d'électricité paralyse la capitale et d'autres villes du pays

La capitale Caracas et plusieurs grandes villes du Venezuela sont à nouveau plongées dans le noir vendredi après une nouvelle panne électrique qui paralyse le pays, rapporte les médias.



La coupure de courant s'est produite aux environs de 19h10 heure locale (23h10 GMT),plongeant la capitale dans l'obscurité, ainsi que plusieurs autres grandes villes, selon les informations diffusées par des habitants sur les réseaux sociaux et confirmées par les médias. Il s'agit de la troisième coupure d'importance depuis la méga-panne qui avait mis le pays à l'arrêt entre le 7 et le 14 mars, privant les habitants de transports publics, de téléphones et d'internet et forçant administrations et la plupart des magasins à rester fermés.



Plus tôt dans la journée, la Croix-Rouge a annoncé qu'elle allait distribuer de l'aide d'urgence dans le pays, marquant une inflexion dans la position du gouvernement du président Nicolas Maduro qui niait jusque-là l'existence d'une "crise humanitaire" dans le pays pétrolier



"Nous estimons que dans un délai de 15 jours environ, nous serons prêts à distribuer de l'aide (...). Nous espérons pouvoir aider 650.000 personnes dans un premier temps", a indiqué le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Francesco Rocca, lors d'une conférence de presse à Caracas.



L'entrée d'aide humanitaire dans le pays, frappé par de graves pénuries d'aliments et de médicaments, est depuis des mois au centre du bras de fer que se livrent le chef de l'Etat Nicolas Maduro et son principal opposant, Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis.