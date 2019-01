Venezuela: le chef de l'ONU appelle au "dialogue" pour éviter un "désastre"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi au "dialogue" au Venezuela pour empêcher une "escalade" qui mènerait au "désastre", en marge du Forum économique mondial de Davos.



"Nous espérons que le dialogue soit possible pour éviter une escalade menant à un conflit qui serait un désastre pour la population du pays et pour la région", a dit M. Guterres. L'opposant Juan Guaido s'est déclaré mercredi "président", défiant Nicolas Maduro et créant un climat de très haute tension dans le pays.