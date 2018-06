Venezuela: la Cour suprême rejette un recours contre la réélection de Maduro

La Cour suprême du Venezuela a opposé une fin de non recevoir mercredi à un recours présenté par l'opposant Henri Falcon contre la réélection du président socialiste Nicolas Maduro le 20 mai.



La Cour "a déclaré irrecevable le recours contentieux électoral déposé par Henri Falcon", candidat de l'opposition à la présidentielle battu par M. Maduro, a-t-elle fait savoir sur Twitter, sans fournir plus de détails.



L'opposant avait saisi la Cour suprême le 30 mai pour demander l'annulation du scrutin et l'organisation de nouvelles élections. Son principal argument était que, lors de la campagne, M. Maduro avait offert des récompenses monétaires aux bénéficiaires du "carnet de la patrie" (une carte électronique permettant d'accéder à des programmes sociaux du gouvernement) se déplaçant pour voter.



Le scrutin, dénoncé par une grande partie de la communauté internationale et boycotté par l'opposition qui dénonçait une "supercherie", a été remporté par Nicolas Maduro avec 68 % des voix contre 21,2 % à Henri Falcon.



Ces résultats ont été rejetés par les Etats-Unis, l'Union européenne, le Canada et 13 pays d'Amérique latine, qui ont critiqué les "irrégularités" commises pendant le vote.



S'exprimant sur Twitter après le rejet de son recours, Henri Falcon a accusé la Cour suprême de "continuer à fermer la porte à une sortie pacifique et électorale" de la crise vénézuélienne. Il a annoncé son intention de porter l'affaire devant des organisations internationales, sans préciser lesquelles.