Venezuela: l'aide humanitaire américaine arrive à la frontière

Escortés par la police colombienne et ovationnés par une poignée de migrants vénézuéliens, une dizaine de véhicules, transportant notamment des aliments non périssables sont entrés jeudi dans le centre de stockage installé près du pont international de Tienditas, dans la ville frontalière de Cucuta.



Cette aide intervient en réponse à l'appel à l'aide du chef du Parlement, l'opposant Juan Guaido, qui s'est autoproclamé le 23 janvier président par intérim du Venezuela. M. Guaido est reconnu comme tel par une quarantaine de pays dont les Etats-Unis.



En Colombie, le chargement a été réceptionné par l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD), l'organisme officiel colombien chargé des secours, qui a précisé dans un communiqué qu'il se limitait à recevoir l'aide et à l'entreposer à Cucuta.



"Selon le programme établi, dans une première phase, les aides vont être organisées au centre de stockage, l'objectif étant qu'elles soient surveillées et gardées, en accord avec l'engagement du gouvernement colombien dans cette opération humanitaire", d'après cet organisme.