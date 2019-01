Venezuela: l'UE prépare un appel commun à des élections rapides

L'UE prépare une nouvelle "déclaration commune" appelant à la convocation rapide d'élections au Venezuela, faute de quoi plusieurs capitales plaident pour franchir le pas d'une reconnaissance de l'opposant Juan Guaido comme "président par intérim", a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.



"Nous voulons que des élections soient convoquées immédiatement" et prévues "pour un avenir proche", a expliqué une source diplomatique après une réunion d'ambassadeurs des 28 à Bruxelles. "Nous parlons de jours et non de semaines", a ajouté cette source.