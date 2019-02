Venezuela: début des manifestations pro-gouvernementale et de l'opposition à Caracas

Rassemblés à l'appel de Guaido, les partisans de l'opposition, portant des drapeaux du Venezuela, se sont réunis en cinq points de l'est de la capitale et ont commencé à marcher vers la siège de la représentation de l'Union européenne, dans le quartier de Las Mercedes.



"Liberté! Liberté! Liberté!", scandaient les manifestants en tapant sur des casseroles ou en actionnant des cornes de brume, tandis que d'autres portaient des pancartes avec le visage du président Maduro barré.



"Ecoutez la garde (bolivarienne), écoutez le Sebin (services de renseignement), ça va tomber, comme le mur de Berlin", pouvait-on lire par ailleurs. Ou encore: "Des Vénézuéliens meurent de faim faute de nourriture et de médicaments: Maduro assassin!".



L'opposition veut envoyer "un message à l'Union européenne" pour remercier "tous ces pays qui, très bientôt, vont nous reconnaître", avait déclaré Juan Guaido, 35 ans, qui préside le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Celle-ci juge son second mandat, entamé le 10 janvier, illégitime car issu d'élections frauduleuses.



Le choix de défiler samedi n'est pas anodin: c'est le jour anniversaire des 20 ans de la "révolution bolivarienne", du nom du héros de l'indépendance Simon Bolivar, qui marque l'investiture, le 2 février 1999, du président socialiste Hugo Chavez, décédé en 2013 et dont se réclame Nicolas Maduro.



De leur côté, les partisans de Maduro, dont beaucoup vêtus de rouge, étaient rassemblés au son de la salsa sur l'avenue Bolivar, dans le centre ville, pour célébrer cet anniversaire. Devant une estrade, quelques uns esquissaient des pas de danse.



"Gringo hors de ma patrie", pouvait-on lire sur le panneau d'un des manifestants.



Quelques heures avant le début de ces manifestations, un général de division de l'Armée de l'Air a annoncé faire allégeance à Guaido, alors que Maduro compte sur le soutien déterminant des forces armées pour se maintenir au pouvoir.



Au Venezuela, pays pétrolier qui fut le plus riche d'Amérique latine, deux hommes se disputent le pouvoir: Nicolas Maduro, qui n'est pas reconnu par une partie de la communauté internationale, et l'opposant Juan Guaido, soutenu par les Etats-Unis, la plupart des Etats latinoaméricains et certains pays européens.