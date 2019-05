Le président de la FNM, Mehdi Qotbi, reçu par Brigitte Macron

Le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, a été reçu, lundi à l’Elysée, par Mme Brigitte Macron. L'occasion de présenter à l'épouse du président français Emmanuel Macron le catalogue de l’exposition «Les couleurs de l'impressionnisme: chefs d'oeuvre des collections du Musée d'Orsay" qui se tient actuellement au Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain de Rabat.



Lors de cette entrevue, Mme Macron a souligné que cette exposition des plus grandes peintres impressionnistes est une première sur le continent africain et dans le monde arabe, louant l'implication amicale et exigente de Laurence des Cars, présidente des musées d'Orsay, et de Mehdi Qotbi, président de la FNM.



Pour Mme Macron, cette exposition témoigne du lien culturel fort qui unit le Maroc et la France et qui a permis depuis 2014 de présenter au public marocain des chefs-d'oeuvres du musée du Louvre, du musée national Picasso ou encore du musée national d'Art moderne du Centre Pompidou.



La volonté de la France de partager les trésors de ses collections nationales est un geste de générosité et de partage que j’encourage et que je soutiens, a affirmé Mme Macron en estimant «essentiel que nous puissions nous réjouir ensemble de cette diffusion de la culture et de la beauté».



M. Qotbi s’est pour sa part réjoui de l’intérêt particulier accordé par Mme Macron à cette exposition et des sentiments d’admiration qu’elle voue au Maroc pour avoir fait de la culture une priorité et un véritable pont de dialogue entre les peuples, lui rendant hommage pour son précieux soutien à l’organisation de cet événement inédit.



M. Qotbi s'est également félicité auprès de Mme Macron du succès retentissant de l’exposition et de l’engouement sans précédent qu’elle connait depuis son inauguration au Musée Mohammed VI.



L’exposition, dont l’inauguration avait été présidée par la princesse Lalla Hasnaa, est placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI et du président Emmanuel Macron.



Cette manifestation d'envergure, qui se poursuivra jusqu’au 31 août prochain, se veut la première exposition impressionniste à traverser les rives de la Méditerranée. A travers une suite de salles traitant chacune d'une couleur en particulier, cet événement culturel, organisé à l'initiative de la FNM avec la collaboration scientifique et les prêts exceptionnels de la collection du Musée d'Orsay, tente de montrer comment l'éclaircissement de la palette, le travail sur la vibration lumineuse, a non seulement été un enjeu de la première heure pour les impressionnistes, mais aussi comment ces recherches ont évolué dans le temps, au fil des carrières et des interrogations propres à chaque artiste.



"Les Couleurs de l'Impressionnisme: chefs-d’œuvre du musée d’Orsay" constitue, à ce titre, une opportunité unique, pour les visiteurs nationaux et internationaux du MMVI, de pénétrer dans la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde et de se plonger dans l’une des époques les plus fascinantes de l’histoire de l’art, qui a vu des artistes audacieux bouleverser la peinture académique occidentale et ouvrir la voie à la modernité tout en maintenant le lien avec la tradition.