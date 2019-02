Venezuela: Washington souhaite un vote de l'ONU cette semaine

Les Etats-Unis vont demander cette semaine un vote du Conseil de sécurité sur une résolution portant sur le Venezuela, a indiqué mardi l'émissaire américain pour ce pays, Elliott Abrams, alors que la Russie reste catégoriquement opposée à toute mise en cause de Nicolas Maduro.



"Nous aurons (un vote sur) une résolution cette semaine qui appellera certainement à permettre l'entrée d'une aide humanitaire au Venezuela", a indiqué à des journalistes Elliott Abrams, avant une réunion du Conseil de sécurité convoquée à la demande de Washington.



Interrogé sur un possible veto de la Russie au texte américain, l'émissaire a répondu: "Ce serait une honte d'opposer son veto à une résolution appelant à livrer de l'aide humanitaire".



Depuis début février, deux projets de résolution rivaux sur le Venezuela, l'un porté par les Etats-Unis, l'autre par la Russie, sont en concurrence au Conseil de sécurité.



Le texte de Washington appelle à faciliter une aide humanitaire internationale et à organiser un scrutin présidentiel. Il est menacé depuis février d'un veto russe et éventuellement chinois.



De son côté, le projet de résolution russe dénonce les menaces de recourir à la force contre Caracas, agitées régulièrement par les Etats-Unis.



Pour être adopté au Conseil de sécurité, un texte doit recueillir neuf voix sans utilisation d'un veto par l'un des cinq membres permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni).