Venezuela: Washington rejette l'appel du régime Maduro à des élections législatives anticipées

Les Etats-Unis ont rejeté le projet du gouvernement vénézuélien d'avancer les Législatives de 2020 au 22 avril prochain, date du scrutin présidentiel, appelant à "l'établissement d'un calendrier électoral conforme à la Constitution".



"La rupture de l’ordre constitutionnel et démocratique du Venezuela ne résoudra pas les crises dans le pays", a indiqué, dans un communiqué, la porte-parole du département d’Etat US, Heather Nauert, affirmant que Washington "respecte le rejet par l'opposition vénézuélienne (…) des conditions" du régime Maduro pour la tenue des prochaines élections présidentielles.



Le président Maduro avait appelé mercredi à avancer les législatives de 2020 au 22 avril prochain, soit le même jour que l'élection présidentielle anticipée.



Le Conseil national électoral (CNE) a déclaré qu'il envisageait de programmer des élections législatives séparées du scrutin présidentiel, contrairement au souhait du président sortant.



La diplomate américaine a réitéré l’appel à "la création d'un Conseil national électoral légitime et indépendant, choisi par l'Assemblée nationale comme l'exige la Constitution" ainsi qu’à "l'établissement d'un calendrier électoral conforme à la Constitution et en consultation avec l'Assemblée nationale légitime".



La porte-parole de la diplomatie américaine a noté que l'absence de conditions optimales pour des élections "libres et équitables" porte gravement atteinte à l'intégrité du processus, appelant à l’inclusion de tous les partis et dirigeants politiques, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, à un calendrier électoral approprié, et à la présence d’observateurs internationaux.



"Les Etats-Unis se tiennent aux côtés des nations démocratiques du monde entier pour soutenir le peuple vénézuélien et son droit souverain d'élire ses représentants par le biais d'élections libres et équitables", conclut le communiqué de la diplomatie américaine.