Venezuela: Maduro rejette l'ultimatum européen demandant des élections

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté l'ultimatum lancé par plusieurs pays européens lui donnant huit jours pour convoquer des élections, déclarant que son pays n'était "pas lié" à l'Europe, dans une interview à la chaîne CNN Turk diffusée dimanche.



"Ils devraient retirer cet ultimatum. Personne ne peut nous adresser d'ultimatum", a déclaré M. Maduro, dont les propos étaient traduits de l'espagnol en turc.



Madrid, Paris, Berlin, Londres, Bruxelles et Lisbonne ont exigé samedi la convocation d'élections sous huit jours au Venezuela, faute de quoi ces capitales reconnaîtront le chef du Parlement et président autoproclamé Juan Guaido comme chef de l'Etat.



"Le Venezuela n'est pas lié à l'Europe. C'est une complète impudence", a déclaré M. Maduro, qualifiant d'"erreur" l'initiative des pays européens.



Juan Guaido s'est autoproclamé mercredi président par intérim du Venezuela, lors d'une grande manifestation d'opposition à Caracas. Peu après, les Etats-Unis, le Canada et plusieurs pays d'Amérique du sud, dont le Brésil et la Colombie, l'ont reconnu.



Dans son interview à CNN Turk, Nicolas Maduro a cependant accusé M. Guaido de "violer la Constitution", et il a accusé Washington de "tentative de coup" d'Etat.



"Tout ce qui arrive est lié à l'Amérique. Ils nous attaquent et ils pensent que le Venezuela est leur jardin", a-t-il accusé.



Affirmant qu'il surmonterait le défi lancé à son pouvoir, il s'est cependant dit "ouvert au dialogue".



Interrogé sur une éventuelle rencontre avec le président américain Donald Trump, M. Maduro a répondu: "Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas probable. J'ai envoyé beaucoup de messages à Donald Trump".



Le président turc Recep Tayyip Erdogan est un soutien de Nicolas Maduro. Le mois dernier, il lui a rendu visite à Caracas.



Le dirigeant vénézuélien s'était rendu en visite en Turquie peu auparavant, après la nouvelle victoire électorale de M. Erdogan, et il a qualifié le président turc d'"ami" de Caracas.