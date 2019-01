Venezuela : Maduro fait appel à la justice pour contrecarrer Juan Guaido

Le président Nicolas Maduro a fait appel mardi à la Cour suprême, acquise à son pouvoir, pour contrecarrer l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido, soutenu par les Etats-Unis qui tentent d'asphyxier économiquement le gouvernement.



Tandis que Washington accentue sa pression, le procureur général Tarek William Saab a annoncé l'ouverture d'"une enquête préliminaire" et demandé l'application de "mesures de précaution" contre M. Guaido, dont "l'interdiction de sortir du pays" et "le blocage de ses comptes".



La Maison Blanche a immédiatement réagi : "Ceux qui tentent de saboter la démocratie et de s'en prendre à Guaido en subiront les conséquences", a tweeté John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.



"L'unique réponse du régime c'est la persécution, la répression", a dénoncé devant la presse Juan Guaido, 35 ans, qui a lancé un appel aux fonctionnaires de la justice : "Vous n'avez pas à vous sacrifier pour l'usurpateur (Maduro, ndlr) et sa bande!".



Pour fragiliser encore Nicolas Maduro, les Etats-Unis ont brandi mardi la menace de nouvelles sanctions contre le régime vénézuélien.



"Nous recherchons toujours des sanctions supplémentaires (...) afin de s'assurer que nous protégeons les actifs du pays pour le peuple du Venezuela", a affirmé le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. "Il n'y a pas de doutes que nous essayons de couper les fonds au régime".



Lundi, les Etats-Unis avaient déjà serré la vis sur le pétrole vénézuélien en visant la compagnie pétrolière PDVSA, à laquelle ils ont interdit de faire du commerce avec des entités américaines et dont ils ont gelé les avoirs à l'étranger.