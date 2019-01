Venezuela : Lavrov dénonce la politique "destructrice" des Etats-Unis

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé vendredi la "politique destructrice" des Etats-Unis au Venezuela, en proie aux troubles après que le dirigeant de l'opposition Juan Guaido s'est autoproclamé "président" par intérim.



"La politique (des Etats-Unis) concernant le Venezuela, comme avec de nombreux autres pays, est destructrice, à mon avis, ce n'est plus à prouver", a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse à Rabat avec son homologue marocain Nasser Bourita retransmise sur le site du ministère russe des Affaires étrangères.



"Nous voyons tous des appels ouverts à un coup d'Etat", a-t-il poursuivi, cité par les agences russes.



"Ce comportement (des Etats-Unis) est inadmissible, il sape les principes de la Charte de l'Onu et les normes de la communauté internationale", a déclaré M. Lavrov, ajoutant que la Russie défendrait cette position si une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu avait lieu sur ce sujet.



La tension est montée au Venezuela depuis que le dirigeant de l'opposition et président du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé mercredi "président" par intérim du pays face à Nicolas Maduro, le président en place.



Juan Guaido a déjà été reconnu par les Etats-Unis puis par plusieurs pays d'Amérique latine et par le Canada.



La Russie --deuxième créancier de Caracas après la Chine-- est un important soutien politique et financier du Venezuela, asphyxié par une profonde crise économique.



En décembre, le président vénézuélien Nicolas Maduro avait ainsi annoncé lors d'une visite à Moscou six milliards de dollars d'investissements russes dans les secteurs pétrolier et minier au Venezuela.



Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son soutien dans un entretien téléphonique avec Nicolas Maduro.