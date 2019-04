Venezuela : Juan Guaido lance un nouvel appel à l’armée

Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par plus de 50 pays, a lancé, samedi, un nouvel appel à l’armée en lui demandant de ne plus soutenir le régime de Nicolas Maduro.



"Le temps passe et l'attente ne pourra pas être éternelle", a-t-il déclaré dans un discours adressé à des partisans, lors d’une manifestation dans la capitale.



Selon M.Guaido, également président de l’Assemblée nationale, seul organe aux mains de l’opposition, les soldats "ont la chance historique de sortir la tête haute" en mettant fin à leur soutien à Nicolas Maduro.



M.Guaido a également appelé ses partisans à être présents le premier mai pour participer à la "plus grande manifestation de l'histoire" du Venezuela, pour "mettre fin à l'usurpation" du pouvoir par Maduro à l'issue d'élections "frauduleuses" organisées l’année dernière et critiquées par une partie de la communauté internationale.



L’armée s’affiche comme le grand allié de Nicolas Maduro, dont le second mandat est contesté par l'opposition et une grande partie de la communauté internationale. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le dirigeant chaviste a nettement élargi les pouvoirs économiques et politiques des militaires.



Le Venezuela croule sous l'effet d’une grave crise économique et sociale, avec une pénurie de très nombreux produits de base, aliments et médicaments et une hyper inflation qui a battu tous les records.



Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 3 millions de Vénézuéliens ont émigré de leur pays depuis le début de la crise alors que le flux migratoire continue d'augmenter.