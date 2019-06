Venezuela : Guaido rejette les allégations de coup d'Etat du gouvernement

L'opposant vénézuélien Juant Guaido a rejeté les allégations du gouvernement qui a affirmé mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'Etat militaire, et appelé une nouvelle fois l'armée à rompre avec le président Nicolas Maduro.



"C'est la énième fois et la presse a déjà perdu le compte du nombre de fois où ont été répétées de telles accusations. L'appel que nous avons lancé et que nous continuons de lancer s'adresse au corps militaire, c'est à l'armée de se ranger du côté de la Constitution", a déclaré M. Guaido devant la presse.