Venezuela : Guaido réitère sa reconnaissance et son appréciation pour l'appui accordé par le Maroc

Le président par intérim du Venezuela, Juan Guaido, a réitéré, jeudi à Brasilia, sa reconnaissance et son appréciation pour l’appui accordé par le Maroc aux aspirations du peuple vénézuélien à la démocratie et à la liberté.



Les propos de M.Guaido sont intervenus dans le cadre d’une rencontre avec l’ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil Adghoghi, à l'occasion d'une visite dans la capitale brésilienne, au cours de laquelle il a été reçu par le président Jair Bolsonaro et a eu des entretiens avec plusieurs diplomates.



A cette occasion, M. Guaido, également président de l’Assemblée nationale du Venezuela, a rappelé que le Maroc a été le premier pays arabe et africain à apporter un tel soutien.



Il a également renouvelé sa volonté pleine et totale à construire avec le Maroc une relation forte et confiante et à dépasser tous les préjudices causés par le régime de Chavez et de Maduro avec leur ingérence malveillante sur l'intégrité territoriale du Maroc.



Le 29 janvier dernier, M.Guaido a eu, à sa demande, un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.



A cette occasion, le chef de l'opposition avait exprimé sa volonté de relancer, sur des bases saines et sereines, les relations de coopération entre le Maroc et le Venezuela, et de lever les obstacles qui ont pu entacher leur évolution.