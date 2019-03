Venezuela: Guaido annonce une marche sur Caracas, toujours pas d'électricité

Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a appelé samedi à une marche nationale sur Caracas afin de pousser vers la sortie le président Nicolas Maduro, lequel a également réuni des milliers de partisans alors que le pays était toujours plongé dans le chaos par une panne géante d'électricité.



"J'annonce une tournée, ma tournée et celle de tous les députés (à travers le pays) pour vous faire venir à Caracas de manière définitive", a lancé Juan Guaido devant des milliers de partisans descendus dans les rues de la capitale.



"Après la fin de cette tournée (...) nous annoncerons la date où tous ensemble, nous marcherons sur Caracas", a ajouté, mégaphone en main, juché sur le capot d'un 4x4, le président par intérim autoproclamé, reconnu par une cinquantaine de pays depuis le 23 janvier.



"Miraflores, Miraflores!", on scandé ses partisans, en référence au palais présidentiel actuellement occupé par le socialiste Nicolas Maduro.



Juan Guaido a également répété qu'il était prêt à autoriser une intervention militaire étrangère. "L'article 187, lorsque viendra le moment", a lancé le président de l'Assemblée nationale en référence à la Constitution qui autorise "des missions militaires vénézuéliennes à l'extérieur ou étrangères dans le pays".



"Intervention! Intervention!", a entonné la foule en coeur. "Toutes les options sont sur la table et nous le disons de manière responsable", a assuré Juan Guaido, qui a enjoint ses soutiens à ne pas se laisser aller "au désespoir et à la frustration".



Les autorités vénézuéliennes ne fournissent jamais de statistiques concernant les manifestations.



Simultanément, des milliers de partisans du régime, en rouge, écoutaient le président Nicolas Maduro qui a notamment dénoncé une nouvelle attaque "cybernétique" qui aurait empêché de rétablir l'électricité à travers le pays, confronté depuis plus de 48 heures à une panne de courant géante sans précédent.



"Aujourd'hui, 9 mars, nous avions avancé à près de 70% (dans le rétablissement de l'électricité) lorsque nous avons reçu à la mi-journée une autre attaque cybernétique visant une des source d'énergie qui fonctionnait parfaitement. Cela a annulé tout ce que nous avions réalisé", a expliqué Nicolas Maduro, juché sur une estrade.



Le Venezuela est paralysé par une gigantesque panne d'électricité qui a débuté jeudi à 20h50 GMT et affecte la quasi-totalité du pays, même si le courant est revenu partiellement vendredi soir dans certains quartiers de Caracas avant d'être coupé à nouveau samedi. Le pays s'apprêtait à vivre une troisième nuit dans le noir, selon les correspondants de l'AFP.