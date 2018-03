Vaste opération anti-terroriste à Sinaï: 105 extrémistes tués et 2.829 personnes arrêtées

L'armée égyptienne a annoncé, jeudi, avoir éliminé 105 extrémistes et arrêté 2.829 suspects, dans le cadre de l'opération globale "antiterroriste" dite Sinaï-2018.



"Plusieurs éléments parmi les suspects ont été relâchés après la confirmation de leur non implication" dans des affaires de terrorisme, a indiqué le porte-parole des forces armées égyptiennes, Tamer El-Rifai, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de cette vaste opération.



Il a, en outre, précisé que "16 éléments des forces armées ont été tués et dix-neuf autres blessés" dans les combats menés dans cette région, soulignant que les forces antiterroristes ont détruit 1.907 cachettes et entrepôts de fabrication d'armes, de munitions, d’explosifs et d’outils médicaux.



Ces opérations ont permis aussi la découverte et la destruction de 471 engins explosifs, cinq tunnels et d’autres armes et munitions de différents calibres, selon le porte-parole.



"Quelque 157 véhicules, 387 motocyclettes et 41 voitures 4×4 chargées d’armes et de munitions ont été saisis et détruits lors de ces opérations dans l’Ouest et le Sud du pays", a-t-il ajouté.



Le 9 février, l’armée égyptienne avait annoncé le lancement de l’opération globale du "Sinaï 2018" afin de réaliser ses buts de purifier les régions dans le Sinaï des terroristes.