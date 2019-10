Vahid Halilhodzic optimiste quant au jeu des Lions de l'Atlas, malgré une défaite "décevante"

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic s'est dit optimiste quant au jeu des Lions de l'Atlas, malgré la défaite "décevante" de l'équipe nationale lors de la rencontre amicale face au Gabon, qui s'est déroulée mardi au Grand stade de Tanger. S'exprimant lors de la conférence de presse tenue à l'issue du match amical Maroc-Gabon (2-3), M. Halilhodzic a précisé que cette défaite l'a rendu "triste", puisqu'il avait demandé aux joueurs de l'équipe nationale de remporter le match.



Les Lions de l'Atlas souhaitaient réellement prendre le dessus, mais l'équipe nationale a offert trois "cadeaux" à l'équipe adverse, encaissant ainsi trois but, a-t-il ajouté.



Le sélectionneur a également exprimé sa légère déception suite à cette rencontre à cause du manque d'organisation des joueurs de l'équipe nationale, ainsi que de l'harmonie et de la touche finale qu'il fallait pour marquer des buts.



Par ailleurs, M. Halilhodzic a précisé que l'équipe ayant joué face au Gabon n'est pas "la meilleure équipe nationale", puisqu'elle n'a pas été la même durant toutes les rencontre amicales, faisant savoir qu'il peut être critiqué suite aux résultats car il a choisi de voir à l’œuvre le plus grand nombre de joueurs et les différentes possibilités pour l'équipe nationale.



"D'après ce que j'ai vu lors des rencontres amicales, je peux construire une bonne équipe qui jouera les qualifications à partir de novembre", a-t-il noté, promettant de construire la meilleure équipe possible après le retour des joueurs absents.



Les buts encaissés par l'équipe nationale lors des rencontres amicales face au Burkina Faso, à la Libye et au Gabon venaient d'erreurs individuelles, a analysé le sélectionneur national, affirmant qu'il reste optimiste car l'équipe nationale a montré, malgré tout, un bon jeu, de bonnes frappes et quelques éléments se sont démarqués par leur rapidité, leur force et leur technique.



Pour sa part, le sélectionneur du Gabon Patrice Neveu a estimé que son équipe a bien démarré lors de la première mi-temps, expliquant qu'il a poussé ses joueurs à dominer le milieu de terrain pour créer davantage d'occasions lors de la deuxième mi-temps.



L'analyse des deux dernières rencontres amicales de la sélection marocaine a permis de déceler la présence de joueurs aux aptitudes individuelles, avec un manque d'harmonie dans le jeu collectif, a-t-il fait remarquer, prévenant les Lions de l'Atlas contre le doute qui peut s'installer au sein de l'équipe suite à leurs résultats durant les derniers matchs.



Nourdin Amrabat a marqué les deux buts de l'équipe nationale à la 33è minute et la 69è minute (penalty). Les buts du Gabon ont été inscrits par Salem Boupendza (21è) et Denis Athanase Bouanga (48è), tandis que Issam Chebake a inscrit un but contre son camp à la 80è minute.



Le Maroc entamera les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021) au Cameroun le 15 novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5, qui comprend également la République Centrafricaine et le Burundi.