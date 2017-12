Vague de froid : Trump ironise sur le réchauffement climatique

Que serait une journée sans un tweet polémique de Donald Trump ? Alors que le nord des États-Unis est balayé par une vague de froid extrême avec des températures pouvant aller jusqu'à - 40 °C, le président américain s'est fendu d'un message sur son réseau social favori. « Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de l'an LA PLUS FROIDE jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer DES MILLIARDS DE DOLLARS pour s'en protéger. Couvrez-vous ! » a-t-il tweeté.



Vive réaction des internautes



Le milliardaire de 71 ans s'est toujours montré sceptique sur le changement climatique, parlant même, avant d'être président, d'une « invention » de la Chine. Ce tweet a déclenché une avalanche de réactions d'internautes et de scientifiques tentant d'expliquer le changement climatique au président américain. « Le changement climatique est très réel, même s'il fait froid à l'extérieur de la Trump Tower en ce moment », a répondu sur Twitter le directeur de l'Académie des sciences de Californie, Jon Foley. « De la même façon, il y a toujours de la faim dans le monde, même si vous venez de manger un Big Mac », a-t-il ajouté.



« En 2017, il y a eu environ trois records de chaleur aux États-Unis pour chaque record de froid », a renchéri la députée démocrate de l'État de Washington, Pramila Jayapal. « La météo, ce n'est pas la même chose que le climat. Le président devrait pouvoir comprendre ça. Ce n'est pas difficile. » Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 2017 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée sur l'ensemble de la planète.



Après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, estimant qu'il détruirait des emplois industriels. L'administration Trump a également retiré le changement climatique de la liste « des menaces » pour les États-Unis et a relancé l'exploitation du charbon et des réserves jugées de gaz et d'huile de schiste sur des terres fédérales protégées.