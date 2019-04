VIdéo- Cérémonie de remise des Trophées des Marocains du Monde à Marrakech par BM Magazine

Amine Saad et Amale Daoudi de BM Magazine ont organisé à Marrakech avec le même succès pour la 3ème année consécutive Les Trophées des Marocains du Monde.



Ces trophées rendent hommage à des Marocains de la diaspora marocaine qui grâce à leur parcours et à leur réussite, notamment en politique, en entrepreneuriat, en sport, en culture ou en matière de recherche scientifique et en tant que membres actifs de la société civile, contribuent à faire rayonner l'image du Maroc dans le monde.



"L’image du MRE et des musulmans est ternie, mise à mal, malmenée. Or, les Marocains du Monde, ce sont aussi de brillants chefs d’entreprise, des politiques au plus haut niveau de l’échelle, des champions mondiaux leaders dans différentes disciplines sportives, des membres actifs de la société civile. Ils sont nombreux à avoir embrassé des carrières remarquables au sein des pays d’accueil. De ceux-là, nous parlons peu. C’est pour cela que nous avons voulu mettre en avant les Marocain du Monde qui ont réussi, ceux qui peuvent contribuer à redorer l’image de toute une communauté. Ces réussites sont aujourd’hui des modèles pour donner de l’espoir à cette jeunesse souvent désemparée. C’est ainsi qu’est né TMM", avait déclaré Amine Saad à Atlasinfo.