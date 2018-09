VIDEO- Salon Mondial de tourisme TOP Resa: signature d'un accord ONMT et Transavia

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne low-cost Transavia ont signé, mardi à Paris, en marge du Salon professionnel du tourisme IFTM Top Résa, un accord de partenariat ouvrant la voie à cette filiale du groupe Air France-KLM pour renforcer sa présence au Maroc.



Cet accord porte notamment sur l’ouverture de nouvelles lignes et le renforcement de certaines fréquences pour l’hiver 2018/2019 ainsi que sur la consolidation de la ligne directe Paris-Dakhla, dans l’objectif de la rendre, à terme, active sur toutes les saisons de l’année.



Cette consolidation permettra ainsi de pérenniser «l’accessibilité de cette destination aux touristes français et européens et de drainer une clientèle plus diversifiée étant donné que ce spot mondial de kitesurfers est également une destination offrant des produits famille et MICE (tourisme d'affaires)», a indiqué le directeur de l’ONMT, Adil El Fakir, en se félicitant de la conclusion de ce partenariat.



La ligne Paris-Dakhla sera assurée à raison de deux vols/semaine, a affirmé M. El Fakir en se réjouissant de l’impact positif de la première saison aussi bien au niveau des nuitées que des arrivées, qui ont connu une nette croissance.