(VIDEO) La finale retour entre le Wydad et l'ESTunis sera rejouée sur terrain neutre, après la CAN (CAF)

"L'Espérance sportive de Tunis devra restituer au secrétariat général de la CAF le trophée et les médailles décernés dès notification officielle de la présente décision", a-t-il poursuivi.



"Le match se jouera après la CAN à une date qui sera programmée. Il faut que la direction des compétitions prenne la mesure de ce qui vient d'être décidé", a-t-il conclu.



Conduite par le président de la FRMF, M. Faouzi Lekjaa, la délégation marocaine venue plaider à Paris ce litige est composée de MM. Said Naciri, président du bureau dirigeant du Wydad Casablanca, Hamza El Hajoui, vice-président de la Fédération, Tarek Najm, son Secrétaire général, et Mohamed Makrouf, Conseiller de M. Lekjaa et responsable communication à la Fédération.



La réunion d’urgence du Comité exécutif de la CAFs’était ouverte mardi avant d’être reportée en début de soirée pour mercredi.



Cette réunion d’urgence a été convoquée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, «pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre», avait indiqué l’instance sportive africaine dans un bref communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi derniers



Disputée vendredi dernier au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l’injustice dont l'arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable en refusant d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.



Le WAC, qui avait concédé le nul lors de la finale aller (1-1) disputée à Rabat, était alors mené au score (1-0) suite à un but marqué à la 41ème minute par Youssef Belaili.



Après une longue interruption, le référé a jugé que l'EST pouvait être proclamée vainqueur.