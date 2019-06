VIDEO-Hamza El Hajoui, vice-président FRMF: la décision de la CAF rend justice au football national

Hamza El Hajoui, vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), s'est félicité mercredi soir à Paris de la décision de la Confédération africaine (CAF) de rejouer la finale retour de la Ligue des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca, qui a sacré les Tunisiens dans une totale confusion vendredi dernier.



"Nous sommes extrêmement satisfaits de la décision de la CAF. Elle a mis du temps (9 heures au total). Elle est extrêmement réfléchie", s'est réjoui M. El Hajoui.



"C'est une justice rendue à notre football national", a-t-il déclaré à Atlasinfo.



La réunion d’urgence convoquée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad était destinée à "débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre", avait indiqué l’instance sportive africaine dans un bref communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi derniers.



Vendredi à Radès, le match a été interrompu après un litige concernant l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) qui ne fonctionnait pas. Après une longue interruption, le référé a jugé que l'EST pouvait être proclamée vainqueur.



"Les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies lors du match retour de la finale de la Ligue de champions de la CAF, empêchant le match d'arriver à son terme. En conséquence, le match retour devra être rejoué sur un terrain en dehors du territoire tunisien", a déclaré le conseiller du président Hédi Hamel, après la deuxième réunion d'urgence du comité exécutif de l'instance, qui a commencé mardi avant de se poursuivre mercredi durant près de 7 heures, dans un hôtel parisien.



"L'Espérance sportive de Tunis devra restituer au secrétariat général de la CAF le trophée et les médailles décernés dès notification officielle de la présente décision", a-t-il poursuivi.



"Le match se jouera après la CAN à une date qui sera programmée. Il faut que la direction des compétitions prenne la mesure de ce qui vient d'être décidé", a-t-il conclu.



Conduite par le président de la FRMF, M. Faouzi Lekjaa, la délégation marocaine venue plaider à Paris ce litige est composée de MM. Said Naciri, président du bureau dirigeant du Wydad Casablanca, Hamza El Hajoui, vice-président de la Fédération, Tarek Najm, son Secrétaire général, et Mohamed Makrouf, Conseiller de M. Lekjaa et responsable communication à la Fédération.