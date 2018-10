UpM : les ministres des AE des Etats membres réaffirment leur engagement en faveur d’une intégration régionale renforcée

Ils ont souligné, selon les conclusions de la coprésidence de ce forum, que l'UpM constitue "une plate-forme unique permettant d'intensifier les efforts conjoints visant à relever les défis communs et créer des opportunités dans l’espace euro-méditerranéen, plaçant les populations de la région et leurs aspirations légitimes au centre de la coopération et travaillant ensemble pour faire face aux défis de taille qui minent sa prospérité et stabilité".



Les participants se sont félicités de l'engagement actif de l'UpM dans le développement de solutions significatives dans un grand nombre de domaines cruciaux, notamment l'emploi et les PME, l'énergie et l'action climatique, l'autonomisation des femmes, le développement social, l'enseignement supérieur et la recherche, la gestion de l'environnement et de l'eau et le développement urbain.



Ils ont plaidé pour la mise en œuvre des divers engagements pris dans les déclarations issues de plusieurs conférences sectorielles tenues au niveau ministériel et lors des travaux menés dans le cadre de nombreuses plates-formes régionales. Le développement de ces domaines a renforcé l'agenda opérationnel commun et soutenu les efforts visant la création d'un espace de paix, de sécurité, de stabilité et de prospérité répondant aux aspirations des peuples de l’espace Euro-méditerranéen, ont-ils ajouté. Et de souligner que "ces efforts ne constituent, toutefois, pas une alternative aux solutions politiques aux crises régionales qui entravent cette coopération".



Les ministres ont exprimé leurs satisfaction quant aux plus 50 projets labellisés UpM ayant un impact régional et ont encouragé leur mise en œuvre rapide, d’autant plus qu’ils reflètent les opportunités concrètes disponibles pour la coopération et l'intégration régionales. A ce propos, ils se sont particulièrement félicités du soutien financier et politique décisif apporté en mars 2018 à la construction de l'usine de dessalement d’eau de Gaza qui fournira de l'eau potable à la population locale.



Les jeunes et les femmes étant au cœur de toutes les activités et de tous les efforts de l'UpM, le 3 ème Forum régional s'est focalisé sur l'une des initiatives phares développées par le Secrétariat de l'Union, à savoir l’Initiative méditerranéenne pour l'emploi (Med4Jobs), un projet qui met l’accent sur la création d’emplois, le développement des compétences, la promotion des PME et l’amélioration de l’employabilité.