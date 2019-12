Une vidéo sème la zizanie à l'Otan entre Trump et Trudeau

Les sommets internationaux finissent mal, en général, entre Donald Trump et Justin Trudeau. Après un G7 au Québec qui avait tourné au vinaigre l'année dernière, c'est la vidéo d'un échange volé qui a semé le trouble entre les dirigeants des deux pays d'Amérique du Nord pour le 70e anniversaire de l'Otan.



A l'issue d'une journée marathon pour le milliardaire américain qui a soufflé le chaud et le froid sur le sommet de l'Alliance, l'ambiance était censée être plus détendue mardi soir entre les dirigeants réunis dans les salons de Buckingham Palace.



Seules quelques images autorisées devaient sortir de ce rendez-vous autour de la reine Elizabeth II, 93 ans, entourée de ses enfants à l'exception du prince Andrew impliqué dans le scandale sexuel du financier américain Jeffrey Epstein.



Une vidéo a particulièrement attiré l'attention: on y voit le président français Emmanuel Macron en pleine discussion, manifestement très amusante, avec Justin Trudeau, Boris Johnson, le Néerlandais Mark Rutte et la princesse Anne.



La chaîne canadienne CBC a décrypté quelques bribes de la conversation et a diffusé les images sous-titrées.



Le Premier ministre britannique demande à M. Macron: "C'est pour ça que vous êtes en retard?". Et M. Trudeau, qui venait de rencontrer le président américain, parle d'une "conférence de presse de 40 minutes inattendue": "Oh, oui, oui, il a annoncé ....", a poursuivi le Premier ministre canadien en souriant. "On pouvait voir son équipe qui tombait des nues".



Ces images ont été aussitôt abondamment partagées sur les réseaux sociaux et commentées comme le symbole d'un président américain isolé et moqué par ses alliés, au moment où il est menacé de destitution dans son pays et à moins d'un an de la présidentielle où il met son mandat en jeu.