Une très violente explosion ravage un immeuble dans le 9e arrondissement de Paris

Une très forte détonation a été entendue à 9 heures dans la rue de Trévise, située dans le 9e arrondissement de la capitale. La préfecture évoque de "nombreux blessés" et demande aux habitants d'éviter le secteur et de laisser le passage aux véhicules de secours.



Selon les images tirées de Google Maps, le rez-de-chaussée détruit de l’immeuble après une fuite de gaz une boulangerie-pâtisserie Hubert. Elle était censée être fermée le samedi.



«Il y a eu un énorme souffle, les débris de verre ont explosé jusqu’au milieu de l’accueil et il y a aussi une marée de poussières, puis les alarmes incendie se sont déclenchée», raconte Paula Nagui, réceptionniste de l’hôtel Diva, situé rue de Trévise à Paris (9e) et à une dizaine de mètres de la boulangerie.