Une toile de l’artiste britannique David Hockney vendue à plus de 90 millions dollars

Une vente aux enchères chez Christie’s à New York a enregistré le prix record de 90,3 millions de dollars pour une toile d’un artiste vivant avec un tableau de l’artiste britannique David Hockney.



"Portrait of an Artist (Pool with two figures)" a détrôné "Balloon Dog (Orange)", de Jeff Koons, une toile cédée à 58,4 millions de dollars en 2013, également chez Christie's à New York.



Les enchères qui ont démarré à 18 millions de dollars ont atteint la barre des 50 millions de dollars en 30 secondes seulement. La toile a finalement été adjugée 80 millions de dollars au bout d'un peu plus de neuf minutes, prix porté à 90,3 millions en ajoutant frais et commissions, lors de cette vente qui était la dernière des grandes ventes d'automne à New York.



Ce total a aussi pulvérisé le record pour une oeuvre du peintre britannique, aujourd'hui âgé de 81 ans, jusqu'ici détenu par le "Pacific Coast Highway and Santa Monica", acquis en mai dernier pour 28,4 millions de dollars lors d'une vente organisée par Sotheby's.



La toile est devenue une des oeuvres-culte de David Hockney, figurant en couverture de nombreux livres sur l'artiste. Elle était aussi l'une des attractions de la rétrospective qui lui a été consacrée en 2017, pour son 80e anniversaire.



Artiste prolifique, David Hockney continue à peindre tous les jours. "C'est tout ce que je veux faire aujourd'hui, à mon âge", avait-il expliqué en 2015, lors d'un entretien à la chaîne britannique Channel 4.