Une société agricole marocaine remporte à Washington un trophée pour le respect de l'environnement

Le prix parrainé par le groupe américain Corteva Agriscience, a été remis jeudi lors d'une cérémonie destinée à rendre hommage aux détaillants et aux distributeurs, à travers le monde, de produits de protection des cultures pour leur gestion responsable de l'environnement.



L'entreprise basée à Casablanca a été récompensée pour avoir lancé sur le marché marocain un produit pour la gestion des parasites du sol, avec un meilleur profil écologique que le bromure de méthyle.



Le Maroc fait partie des pays qui ont adhéré au Protocole de Montréal de 1992 sur l’élimination du bromure de méthyle. Avec l’élimination progressive du produit chimique qui appauvrit la couche d’ozone, l’agriculture se trouve menacée du fait que les producteurs ont besoin d'une solution de remplacement pour les nématodes et autres organismes nuisibles présents dans le sol.



"Notre principal défi est toujours de rechercher et d’introduire des gammes de produits à forte valeur ajoutée dans la base de production et ayant le plus faible impact sur l’environnement", a expliqué Ahmed El Hajoui, l'un des responsables de l’entreprise marocaine présents à Washington pour recevoir la distinction.



Alors que la plupart des agriculteurs marocains sont conscients de l’importance du respect de l’environnement dans le processus de production, les petits producteurs locaux doivent faire face à des défis financiers plus importants en prenant les mesures nécessaires, rappelle Anis Bouftas de la même compagnie, active depuis 1950.



Depuis son lancement en 1990, l’ERA cherche, selon ses initiateurs, à reconnaître les efforts déployés pour améliorer et préserver l'environnement à travers le monde.