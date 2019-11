Une semaine culturelle marocaine à Clermont-Ferrand en France

Organisée dans le sillage des célébrations du 44ème anniversaire de la Marche Verte et du 64ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance, cette manifestation se tient à l'initiative du Consulat général du Maroc à Lyon, en partenariat avec la Mairie de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et un collectif d’associations marocaines opérant dans cette région du centre de la France.



L’objectif de cette manifestation haute en couleurs, inaugurée par le Consul Général du Maroc à Lyon, Omar Touyer et le Maire de la ville de Clermont-Ferrand, en présence des autorités locales et de Marocains établis dans la région, est de « mettre en exergue la richesse de la culture marocaine et l’intégration de la communauté marocaine dans le pays d’accueil ».



En mettant en valeur les différentes potentialités du Royaume, cet événement vise aussi à sensibiliser les Clermontois à plus d’échange avec le Maroc dans tous les domaines (culturel, économique, sportif, social, etc.…), soulignent les organisateurs.



Pour ce faire, une programmation aussi riche que variée a été élaborée. Elle s'articule autour de plusieurs thématiques : un marché artisanal marocain au cœur de Clermont-Ferrand, des rencontres sportives, une exposition du peintre Salahedinne Chaoui en hommage à sa sœur Touria Chaoui, première femme pilote au Royaume, un cycle de films marocains et débats avec l’artiste Aziz Dades, un défilé de caftans, des concerts de musique et des spectacles comiques.



Cette semaine culturelle fait suite à la réussite de la 1ère édition de la Marche Verte célébrée à Clermont-Ferrand en 2018. Elle entend combler la rareté des actions menées par la communauté marocaine dans cette région en dépit de sa taille et l’ancienneté de son installation.