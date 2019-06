Une responsable onusienne salue les efforts du Maroc pour atteindre les ODD à l'horizon de 2030

La secrétaire exécutive de la Commission onusienne économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO), Rola Dashti, a salué, mercredi à Rabat, les efforts du Royaume illustrant ses engagements internationaux relatifs à la réalisation des objectifs du développement durable (ODD) à l'horizon 2030.



Le Maroc œuvre pour la concrétisation de ses engagements internationaux relatifs à la réalisation des ODD, en adaptant ses plans et ses programmes de développement aux objectifs du Plan 2030 et en mettant en place un modèle de développement qui garantit une vie décenteà ses citoyens, a souligné Mme Dashti à l'ouverture des travaux de la 2-ème consultation nationale sur la mise en œuvre et le suivi des ODD.



La CESAO soutient les efforts du Royaume pour adopter une approche intégrée du développement durable, en fournissant un appui technique et en contribuant au renforcement des capacités, ainsi qu'en aidant à la mise en œuvre et au suivi des progrès des plans de développement durable, y compris les examens nationaux volontaires, a-t-elle insisté.



Dans ce sens, elle a expliqué que le processus d'examen national volontaire, engagé par le Maroc en 2016, se veut une opération nationale à caractère participatif et global, conduit par les gouvernements pour s'auto-évaluer et mieux comprendre les réalités et les circonstances nationales, ainsi que créer des opportunités pour un développement durable global et équitable qui n'exclut personne. Selon la responsable onusienne, les examens nationaux volontaires ne représentent pas un simple rapport, mais plutôt un processus participatif qui contribuera à la consécration d'une l'approche de transformation et à traduire les valeurs et les principes du Plan de développement durable à l'horizon 2030 en politiques coordonnées et intégrées.



Elle a, également, passé en revue les efforts fournis par la CESAO pour aider les pays arabes à atteindre les objectifs du développement durable pour l’année 2030.



Organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Haut-Commissariat au Plan et le Système des Nations Unies au Maroc, cette 2è concertation nationale est consacrée à l'examen de l'état de mise en œuvre des ODD par le Maroc, et du niveau de réalisation de ses engagements internationaux dans ce cadre.



Les travaux de cette consultation se déroulent dans le cadre de panels s’articulant autour des cinq thématiques de l’Agenda 2030, à savoir l’Humanité, la Planète, la Prospérité, la Paix, et les Partenariats et permettront d’apprécier les progrès accomplis, le degré d’alignement des stratégies nationales, les contraintes rencontrées et les défis à relever par le Royaume pour assurer la mise en œuvre des ODD, à l’horizon 2030.



La consultation se poursuivra les 13 et 14 à Salé et sera sanctionnée par des recommandations axées notamment sur les moyens de promouvoir les ODD et de suivre leur mise en oeuvre.