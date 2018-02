Une mission d'affaires marocaine au Qatar à partir de lundi (Asmex)

Cette mission, qui se poursuit jusqu’à vendredi prochain, est "une occasion pour renforcer les échanges et le partenariat économique et commercial entre les hommes d’affaires marocains et qataris qui sont en deçà des potentialités existantes", souligne l’Asmex, dans un communiqué parvenu à la MAP.



Le programme de la mission prévoit des rencontres au niveau de la chambre de commerce et d’industrie du Qatar, des rencontres avec la banque commerciale du Qatar, l’autorité des investissements, ainsi que des visites d’entreprises.



La délégation comprend plusieurs patrons d’entreprises exportatrices opérant notamment dans les secteurs des produits agricoles frais, de l’agroalimentaire, de la pêche, de l’énergie et eau, de la peinture et BTP, de la logistique, des technologies de l’information et autres services.