Une fonctionnaire de police tuée par un collègue à Paris

Une fonctionnaire de police a été tuée dimanche par un collègue dans les locaux de la police judiciaire, près du palais de justice dans le XVIIe arrondissement de Paris, et le suspect qui a tiré avec son arme de service a été placé en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes.



Selon une source syndicale, il s'agirait d'un tir accidentel.



Le parquet de Paris a saisi l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), la "police des polices", a-t-on appris de sources judiciaire et policière.



Le drame s'est déroulé près de l'accueil du 36, rue du Bastion, le nouveau siège de la police judiciaire parisienne.



Selon la source syndicale, le suspect, un adjoint de sécurité, se serait amusé avec une arme et aurait tiré accidentellement sur sa collègue, une gardienne de la paix, la blessant mortellement à la tête.