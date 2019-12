Une femme sauvée après plus de six heures d'arrêt cardiaque, une première en Espagne

Des médecins espagnols sont parvenus à sauver la vie d'une femme après un arrêt cardiaque de plus de six heures suite à une hypothermie sévère durant une excursion en montagne.



"C'est l'arrêt cardiaque interrompu le plus long dont nous ayons connaissance en Espagne", a expliqué le docteur Eduard Argudo, chargé de la réanimation à l'hôpital Vall d'Hebron de Barcelone, dans lequel cette femme a été sauvée le 3 novembre dernier. "C'est comme un miracle", a souligné cette Britannique, Audrey Marsh, 34 ans, lors d'une conférence de presse à Barcelone aux côtés des membres des services d'urgences qui ont réussi à la ramener à la vie après plus de six heures durant lesquelles son coeur n'a plus battu.



Audrey Marsh, qui réside à Barcelone, a perdu connaissance vers 13H00 après avoir été surprise par une tempête de neige durant une traversée des Pyrénées avec son mari.



A l'arrivée des équipes de secours à 15H35, elle ne présentait aucun signe d'activité cardiaque et sa température corporelle était descendue à 18 degrés. Après de premières tentatives de réanimation sans effet, Audrey Marsh a été transférée en hélicoptère vers l'hôpital Vall d'Hebron à Barcelone, qui possède un système innovant de réanimation baptisé ECMO (oxygénation par membrane extra-corporelle), ayant été utilisé pour la première fois à cette occasion. Vers 21h45, plus de six heures après qu'elle a été secourue, les médecins ont tenté de la réanimer.



"Nous avons décidé de réaliser un électrochoc pour tenter de réveiller son cœur et ça a fonctionné", a précisé M. Argudo. Six jours plus tard, elle a quitté l'unité de soins intensifs sans séquelles neurologiques. Ses mains n'ont toujours pas retrouvé leur pleine mobilité, en raison de l'hypothermie, mais elle a "une vie pratiquement normale", a indiqué l'hôpital dans un communiqué.