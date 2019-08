Une femme de 71 ans tuée poignardée près de Perpignan, son mari interpellé

Une femme de 71 ans a été tuée à coups de couteau lundi soir à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) au sud de Perpignan, et son mari de 77 ans interpellé, a-t-on appris mardi de sources concordantes.



Le couple était séparé depuis environ trois semaines et la victime était logée dans un studio prêté par une amie, où l'agression a débuté, a indiqué le parquet à l'AFP.



La femme a alors fui dans la rue, où "des témoins ont assisté aux coups de couteau portés" par son mari, a précisé la même source.



Les pompiers sont rapidement intervenus mais la victime a succombé à ses blessures sur place, a indiqué une source proche de l'enquête, évoquant une dispute avant les faits.



Le mari a été interpellé mais il n'a pas encore pu être entendu "car il fait actuellement l'objet d'examens médicaux et est totalement mutique", selon le parquet.



"Le couple était inconnu de la gendarmerie locale et du parquet qui n'a jamais eu à traiter d'affaires ou plaintes antérieures" le concernant, a ajouté la même source.



Selon un recensement effectué par le collectif "Féminicides par compagnon ou ex", il s'agit du 88e féminicide depuis le 1er janvier 2019.



En 2018, 121 femmes ont été tuées lors de violences conjugales, selon le ministère de l'Intérieur.