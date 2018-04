Une femme armée fait plusieurs victimes au siège de YouTube

La police est intervenue mardi au siège de la société YouTube à San Bruno en Californie pour neutraliser une femme munie d'une arme à feu dont elle a fait usage sur les lieux.



La chaîne de télévision NBC indique que la tireuse a été "abattue". Reuters n'était pas en mesure de confirmer l'information dans l'immédiat.



"Nous sommes en cours d'intervention en raison d'un tireur armé. Restez à l'écart de Cherry Avenue et de Bay Hill Drive", indiquait la police de San Bruno sur Twitter.



Un répartiteur de la police a indiqué qu'il y avait une "opération en cours" au siège de YouTube, propriété de Google , dans cette localité située au sud de San Francisco.



Une porte-parole du centre médical de Stanford a indiqué que quatre à cinq personnes avaient été admises pour des blessures liées à cet incident.



L'hôpital général de San Francisco a annoncé avoir reçu trois blessés, dont un dans un état grave, en lien avec la fusillade et a précisé en attendre d'autres, sans préciser le nombre de victimes.



"Un tireur armé au QG de YouTube. Entendu des coups de feu et vu des gens fuir en courant depuis mon bureau. Barricadé maintenant dans une pièce avec des collègues", a écrit un employé sur son compte Twitter avant d'être évacué sain et sauf.



Des images d'une chaîne locale de télévision montraient des employés de YouTube sortir du bâtiment avec les mains en l'air.