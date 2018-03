Une escroquerie bancaire par téléphone prend de l'ampleur en Belgique

Le parquet de Bruxelles a mis en garde vendredi contre une escroquerie bancaire par téléphone qui prend de l'ampleur en Belgique.



Cité par l’agence Belga, le parquet fait état d’une recrudescence de cette fraude qui cible des victimes contactées par téléphone par une personne se faisant passer pour un membre de la Communauté européenne, de la Banque nationale ou encore du ministère belge de l’Economie.



L'individu au bout du fil explique à son interlocuteur qu'il va être dédommagé à la suite de la création par le gouvernement d'une prime pour indemniser les victimes de harcèlement téléphonique.



On estime le préjudice total depuis 2016 à plusieurs millions d'euros et le phénomène semble à nouveau en recrudescence, indique-t-on de même source.



Selon le Parquet, les personnes contactées dans le cadre de cette escroquerie ont souvent été victimes de harcèlement téléphonique et sont généralement âgées, seules ou fragilisées.



L’escroc leur fait croire qu'elles doivent créer un code avec leur "digipass" bancaire pour obtenir un dédommagement et grâce au code obtenu, il effectue des virements vers une plateforme de paiement en ligne basée au Royaume-Uni avant de récupérer finalement l'argent en liquide.



Une centaine de dossiers sont actuellement au stade de l'information judiciaire dans l'arrondissement de Bruxelles. En Belgique francophone, le nombre de dossiers ouverts de ce type est estimé à près de 450, selon la même source.