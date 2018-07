Une dispute au travail dégénère en Arabie saoudite: trois morts

Un employé des services saoudiens de l'immigration a tué par balle l'un de ses collègues à la suite d'une dispute avant d'abattre un policier et d'être à son tour mortellement atteint, a indiqué dimanche l'administration provinciale.



L'agent de 34 ans employé au poste d'al-Wadia, à la frontière avec le Yémen, a ouvert le feu samedi soir sur deux de ses collègues qui lui reprochait de s'être absenté durant ses heures de travail, a indiqué la province de Najrane sur son compte Twitter.



L'un est mort sur le coup et l'autre a été blessé et évacué dans un hôpital.



Dans sa fuite, l'agent a tiré sur des policiers: une patrouille, dont il a tué l'un des membres et blessé deux autres, l'a finalement abattu à son tour, selon la même source.