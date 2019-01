Une délégation parlementaire marocaine prend part à Strasbourg à la session d'hiver de l'APCE

Les travaux de cette session, marquée par la réélection de Mme Liliane Maury Pasquier à la présidence de l'APCE, sont axés sur différentes questions d’actualité, en particulier le terrorisme, les défis de la migration, les droits de l’homme, la liberté des médias, la gouvernance de l'Internet, l’emploi, la promotion de la démocratie à travers le développement de l’économie du marché, la situation au Moyen-Orient et le renforcement de la coopération avec les Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030 du développement durable.



La session a été marquée notamment par une audition, mercredi, avec la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mme Amina Bouayach et le président du Conseil de la Concurrence, M. Driss Guerraoui, portant sur le dernier rapport de la Commission des "Questions Politiques et de Démocraties" de l'APCE consacré à "l’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc".



L’audition s’est déroulée en présence notamment de Mme Katrin Kivi, Représentante permanente de l’Estonie auprès du Conseil de l’Europe et Présidente du Groupe de rapporteurs sur les relations extérieures du Comité des Ministres (GR-EXT).



Mme Kivi dont le groupe est responsable de la mise en place de la politique de voisinage s’est félicitée à cette occasion de l’évolution «très positive » de la coopération du Conseil de l’Europe avec le Maroc, son partenaire pour la démocratie depuis 2011.



Cette audition a été une occasion pour mettre en exergue l’évolution des droits de l’homme au Maroc et les réalisations en la matière, notamment dans le cadre de la constitution de 2011, la réforme du système judiciaire, la mise en place d’instances de gouvernance, le nouveau modèle de développement, la gouvernance territoriale, les perspectives du partenariat avec le Conseil de l’Europe dans le cadre de sa nouvelle politique de voisinage et le plan d’action 2018-2021 du parlement marocain et de l’APCE au titre du partenariat pour la démocratie.



Elle a également permis de discuter des défis et des responsabilités partagées des deux parties ainsi que des perspectives de la coopération au niveau de la région, en particulier dans les domaines de la migration, l’intégration, la sécurité, le terrorisme, l’environnement et le développement durable.



Les membres de la délégation marocaine ont pris part, par ailleurs, aux réunions des groupes politiques européens et ont contribué à travers différentes interventions aux travaux des commissions permanentes de l’APCE. Il s’agit en l’occurrence des commissions en charge des "questions politiques et démocratie", des "questions juridiques et droits de l’homme", des "migrations, réfugiés et personnes déplacées", d’"égalité et non discrimination", des "questions sociales, santé et développement durable" et de "culture, science, éducation et médias".



En marge de cette session, les membres de la délégation ont tenu une série de rencontres avec les responsables des groupes politiques de l’APCE ainsi qu’avec différentes délégations nationales, notamment de l’Espagne et du Portugal, en vue d’échanger sur les questions d’intérêt commun et les moyens de renforcer le partenariat entre le parlement marocain et l’APCE, en droite ligne avec la dynamique actuelle des relations entre le Maroc et le Conseil de l’Europe.