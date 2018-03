Une délégation parlementaire marocaine participe à la 138e assemblée de l'UIP à Genève

La délégation est composée de Ahmed Touizi, secrétaire de la Chambre des conseillers, Nabil Chikhi, chef du groupe du PJD à la deuxième Chambre, Rahou El Hilaa (PAM), Noureddine Lazraq (RNI), Ahmed Toumi, Mohamed Salem Benmassoud (PI) et Najib El Khadi, secrétaire général de la Chambre des représentants.



Prennent part à cette conférence quelque 743 parlementaires dont les débats s'articulent autour de "la consolidation du système migratoire mondial : pour de solutions politiques réalistes".



La délégation marocaine a notamment participé aux réunions des groupes géopolitiques arabe, islamique et africain en vue de coordonner les positions à l'égard des questions à l'ordre du jour et débattre des "points d'urgence" soumis à l'assemblée.



Elle devra également prendre part aux réunions des quatre commissions permanentes : la commission de la paix et la sécurité mondiales, la commission du développement durable, du financement et du commerce, la commission de la démocratie et la commission des affaires des Nations unies.



L'accent a été mis sur des sujets aussi importants que la préservation de la paix au service du développement, l'implication du secteur privé dans la réalisation des objectifs de développement durable, notamment en matière d'énergies renouvelables, et le renforcement de la coopération parlementaire dans le domaine migratoire.



Les parlementaires marocains devront avoir des entretiens avec les présidents de parlements et de délégations présents à l'assemblée afin de promouvoir les liens de coopération et d'échanger les vues sur les questions d'intérêt commun.



Créée en 1889, l'Union interparlementaire qui regroupe 178 parlements est la plus ancienne des institutions internationales à caractère politique.