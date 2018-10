Une délégation marocaine participe à la 139e Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Genève

Conduite par le 1er vice-président de la Chambre des Représentants, Abdelaziz El Omari, la délégation est composée de M. Rahou El Hilaa du groupe du Parti authenticité et modernité, M. Noureddine Lazrak, du groupe du rassemblement constitutionnel, M. Ahmed Toumi, membre du groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, et M. Najib El Khadi, secrétaire général de la Chambre des Représentants.



Les membres de la délégation marocaine ont pris part à cette occasion aux réunions de concertations des groupes géopolitiques parlementaires arabes, islamiques et africains qui se sont tenues samedi au Centre des Conférences à Genève, en marge des réunions de la 139 ème assemblée de l'UIP et de la 203ème session du conseil directeur de l'Union.



Ces réunions visent à coordonner les positions sur les différentes questions et thèmes d'actualité qui seront examinés, débattus et adoptés lors des réunions de l'UIP, et qui requièrent davantage de concertation, l'objectif étant de dégager un consensus autour des questions d'intérêt pour les peuples et pays arabes, islamiques et africains dans le sillage des évènements et mutations que connait le monde.



Les participants à ces réunions ont convenu de regrouper en une seule les deux propositions formulées par la Jordanie et le Koweït sur le traitement de la problématique du déficit budgétaire grave de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). Ils ont également examiné les répercussions de la décision américaine de suspendre l'aide fournie à l'Agence onusienne et évalué l'impacte de cette décision sur l'avenir de la cause palestinienne dans son ensemble.



A l'occasion de cette réunion de l'UIP, la délégation marocaine prendra part aux travaux du conseil directeur, de l'assemblée générale et des quatre Commissions permanentes, en l'occurrence le Comité de la paix et de la sécurité mondiale, le comité du développement durable, du financement et du commerce, le comité des droits de l'homme et le comité des affaires des Nations Unies.